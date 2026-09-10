USA marschieren ins WM-Halbfinale

Die USA setzen bei der Basketball-WM in Berlin ein deutliches Ausrufezeichen. Der große Titelfavorit fegt Ungarn aus dem Viertelfinale und steht als erstes Team im Halbfinale. Auch Frankreich zieht in die Runde der letzten vier ein.

Die Goldfavoritinnen aus den USA sind bei der Basketball-WM in Berlin als erstes Team ins Halbfinale gestürmt.

Der Rekordchampion fertigte Ungarn im Viertelfinale am Donnerstagmittag mit 108:56 (59:30) ab und trifft nun am Samstag auf den Sieger des Duells zwischen Australien und Spanien (Donnerstag, 20.45 Uhr).

Basketball-WM: Auch Frankreich im Halbfinale

Nach einer weiteren dominanten Vorstellung ist Frankreich ebenfalls weiter. Der Olympia-Silbermedaillengewinner von Paris ließ China am Nachmittag beim 90:61 (48:31) keine Chance, es war der vierte Sieg im vierten Turnierspiel.

Zuvor hatten die Französinnen Ungarn (99:53), Südkorea (95:69) und Nigeria (111:56) deklassiert. Im Halbfinale geht es für das Team um die Topscorerinnen Marine Johannes und Janelle Salaun (je 15 Punkte) gegen Gastgeber Deutschland oder Europameister Belgien, die ab 17.45 Uhr aufeinandertreffen.

Collier führt USA zum Kantersieg

Als beste Werferin der Auswahl von US-Coach Kara Lawson glänzte Napheesa Collier mit 19 Zählern, fünf Spielerinnen punkteten zweistellig.

Gegen die Ungarinnen um WNBA-Profi Dorka Juhasz agierte der Favorit dominant, offensiv wie defensiv. Ungarn traf wenig, leistete sich zu viele Ballverluste (27) und lief schon nach dem ersten Viertel einem beachtlichen Rückstand hinterher (12:36).

Für die USA geht es um den insgesamt zwölften WM-Titel – und den fünften nacheinander.