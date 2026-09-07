SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

SID 07.09.2026 • 22:28 Uhr Der Goldfavorit schlägt Tschechien in Berlin klar, sorgt aber auch zum Ende der Vorrunde für wenig Glanz.

Nach der schwachen Vorstellung gegen Italien haben die Basketballerinnen von Rekordsieger USA bei der WM in Berlin eine Antwort gegeben. Der Goldfavorit, als vorzeitiger Gruppensieger bereits für das Viertelfinale qualifiziert, ließ Tschechien im letzten Vorrundenspiel beim 105:64 (57:33) keine Chance – verbreitete aber keinen Glanz.

Die US-Frauen hatten am Sonntag gegen die Italienerinnen eine historische Pleite gerade so verhindert (55:52). Eine Niederlage wäre die erste bei einem großen Turnier seit 20 Jahren gewesen, 2006 hatte der Serienchampion das WM-Halbfinale gegen Russland verloren. Für die USA geht es um den insgesamt zwölften WM-Titel – und den fünften nacheinander.

In der Uber Arena war Breanna Stewart mit 19 Punkten beste Werferin im Team USA, das zum Auftakt China klar geschlagen hatte (94:61). Im Viertelfinale bekommt es der Titelverteidiger am Donnerstag mit Ungarn oder Japan zu tun. Die beiden Teams treffen am Dienstag (17.45 Uhr/MagentaTV) in der Qualifikationsrunde aufeinander.