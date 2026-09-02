Basketball: Nyara Sabally im deutschen WM-Kader

SID 02.09.2026 • 18:34 Uhr Bundestrainer Olaf Lange beruft die 26-Jährige in sein zwölfköpfiges Aufgebot. Deutschland startet am Freitag gegen Spanien ins Turnier.

Gute Nachricht für die deutschen Basketballerinnen: WNBA-Profi Nyara Sabally steht im Kader für die anstehende Heim-WM in Berlin. Die 26-Jährige, die zuletzt von einer Wadenverletzung geplagt war, wurde am Mittwoch von Bundestrainer Olaf Lange in das zwölfköpfige Aufgebot für das Turnier (4. bis 13. September) berufen. Als letzte Spielerin wurde Patricia Broßmann aus dem Kader gestrichen.

Vor dem ersten WM-Spiel am Freitag (17.45 Uhr/ProSieben und MagentaTV) gegen Vize-Europameister Spanien dürfte die Nationalmannschaft aufatmen – denn zuvor hatte Saballys Schwester Satou, die eine der Schlüsselspielerinnen hätte sein sollen, wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung absagen müssen.

Auch Leonie Fiebich dabei

Nyara Sabally hat nach ihrem Abgang von New York Liberty zu Toronto Tempo ihre bislang beste WNBA-Saison gespielt, vor ihrer Verletzung lief sie zuletzt am 13. August für die Kanadierinnen auf. In den vergangenen Tagen hatte sie bei der Nationalmannschaft wieder am Teamtraining teilgenommen, dennoch war ihr WM-Einsatz nicht sicher.

Aus der WNBA stehen neben Sabally noch Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner (beide Portland Fire) sowie Leonie Fiebich (New York Liberty) zur Verfügung. Letztere hatte kürzlich jedoch wegen einer Fußverletzung ebenfalls sieben Wochen lang pausieren müssen.

Der deutsche WM-Kader