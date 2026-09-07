Basketball-WM: Belgien wird souverän Gruppensieger

SID 07.09.2026 • 13:11 Uhr Das Team mit Topspielerin Emma Meesseman schlägt Australien deutlich. Es könnte im Viertelfinale zum Duell mit Deutschland kommen.

Belgiens Europameisterinnen haben bei der Basketball-WM in Berlin den Sieg in der Gruppe C und damit den direkten Einzug ins Viertelfinale gesichert. Das Team mit Topspielerin Emma Meesseman setzte sich am Montagmittag gegen die ebenfalls mit zwei Siegen gestarteten Australierinnen 80:68 (40:33) durch.

Basketball: Belgien könnte auf Deutschland treffen

Meessemann (33/Fenerbahce) kam als beste Werferin auf 22 Punkte für die Belgierinnen und holte zudem elf Rebounds. Die von Sandy Brondello, der Frau des deutschen Chefcoaches Olaf Lange, trainierten Australierinnen müssen in den Playoffs um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.