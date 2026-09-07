Basketball-WM: Belgien wird souverän Gruppensieger

Belgiens Europameisterinnen haben bei der Basketball-WM in Berlin den Sieg in der Gruppe C und damit den direkten Einzug ins Viertelfinale gesichert. Das Team mit Topspielerin Emma Meesseman setzte sich am Montagmittag gegen die ebenfalls mit zwei Siegen gestarteten Australierinnen 80:68 (40:33) durch.
Belgien souverän Gruppensieger
Das Team mit Topspielerin Emma Meesseman schlägt Australien deutlich. Es könnte im Viertelfinale zum Duell mit Deutschland kommen.
Mit Belgien im Viertelfinale: Emma Meesseman
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Basketball: Belgien könnte auf Deutschland treffen
Meessemann (33/Fenerbahce) kam als beste Werferin auf 22 Punkte für die Belgierinnen und holte zudem elf Rebounds. Die von Sandy Brondello, der Frau des deutschen Chefcoaches Olaf Lange, trainierten Australierinnen müssen in den Playoffs um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.
Belgien wäre damit der Viertelfinal-Gegner der deutschen Mannschaft, sollte diese als Gruppenzweiter über die Playoffs in die Runde der letzten acht einziehen.