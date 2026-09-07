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Basketball-WM: Deutschland - Mali heute live im Free-TV, Livestream und Ticker - Für DBB-Frauen geht es um alles!

Für Deutschland geht es heute um alles

Showdown für die deutschen Basketballerinnen bei der Heim-WM. Im letzten Gruppenspiel gegen Mali geht es um alles. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie live verfolgen können.
Nyara Sabally und Leonie Fiebich kämpfen um den Einzug in die K.o.-Runde
Nyara Sabally und Leonie Fiebich kämpfen um den Einzug in die K.o.-Runde
© IMAGO/camera4+
SPORT1
Showdown für die deutschen Basketballerinnen bei der Heim-WM. Im letzten Gruppenspiel gegen Mali geht es um alles. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie live verfolgen können.

Für Deutschland steht bei der Basketball-WM der Frauen ein erstes Endspiel auf dem Programm. Zum Abschluss der Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) auf Mali. Los geht es um 17.50 Uhr.

Für das Team von Bundestrainer Olaf Lange ist in der völlig offenen Gruppe A noch alles möglich. Alle vier Teams haben je einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto.

Basketball-WM der Frauen: Deutschland – Mali heute live verfolgen:

Als Gruppensieger würde Deutschland direkt das Ticket für das Viertelfinale lösen. Die Gruppenzweiten und -dritten spielen in einer Playoff-Runde ums Weiterkommen. Für den Gruppenvierten endet das Turnier bereits vorzeitig.

Nach der 53:83-Klatsche gegen die Vize-Europameisterinnen aus Spanien zeigte die deutsche Mannschaft um Nyara Sabally, Leonie Fiebich und Co. im zweiten Spiel am Samstag mit einem 74:58-Sieg gegen Japan eine deutliche Reaktion.

Mali sorgte gegen Spanien für Überraschung

Im entscheidenden letzten Gruppenspiel soll die Euphorie in der wohl erneut prallgefüllten Berliner Uber Arena helfen, das Ticket für die K.o.-Phase zu lösen. Die vermeintlichen Außenseiterinnen aus Afrika sorgten mit einem 82:73-Sieg gegen Spanien für eine Überraschung.

Marie Gülich bezeichnete die Herausforderung als „sehr tough“. Mali werde „einfach sehr physisch, sehr athletisch“ auftreten, ergänzte die 32-Jährige. Da gelte es, dagegenzuhalten.

Fraglich ist der Einsatz von Alexis Peterson. Die Spielmacherin hatte bereits die Partie gegen Japan wegen eines akuten Infekts verpasst.

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