Wer überträgt WM-Kracher Deutschland - Spanien heute live im Free-TV, Livestream und Ticker? Heikler Auftakt für DDB-Frauen!

SPORT1 04.09.2026 • 14:30 Uhr Knifflige Aufgabe für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen bei der Heim-WM in Berlin: Zum Auftakt geht es gegen den Vize-Europameister.

Jetzt wird es ernst für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen bei der Heim-WM in Berlin (4. bis 13. September): Zum Auftakt der Gruppe A geht es am Freitag gegen Vize-Europameister Spanien (ab 17.45 Uhr im LIVETICKER).

„Es ist ein Spiel, das wir gewinnen wollen und auch müssen – wenn man uns fragt“, sagte WNBA-Spielerin Nyara Sabally von Toronto Tempo, die nach einer auskurierten Wadenverletzung im zwölfköpfigen deutschen Kader steht. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“

Basketball-WM der Frauen: Deutschland – Spanien heute live verfolgen:

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Saballys Schwester Satou von New York Liberty, bei der 20. WM der Frauen als eine der Schlüsselspielerinnen im deutschen Team vorgesehen, hat es dagegen nicht geschafft und verpasst die WM in ihrer Heimatstadt wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung.

Aus der WNBA stehen neben Nyara Sabally noch Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner (beide Portland Fire) sowie Leonie Fiebich (New York Liberty) zur Verfügung. Trotz der Verletzungsprobleme – auch Fiebich ist gerade erst von einer Fußverletzung zurückgekehrt – ist die Marschroute für das Turnier klar.

Nyara Sabally peilt Gruppensieg an

„Das Ziel ist, den besten Basketball wie möglich zu spielen“, betonte Nyara Sabally. „Klar ist eine Medaille immer im Hinterkopf. Das ist, was man machen will – besonders bei so einer Heim-WM. Einfach zu zeigen, dass dieser neue ‚Way of German Basketball‘ an die Spitze gehört.“

Die übrigen Gegner in der deutschen Gruppe lauten Japan und Mali, ebenfalls durchaus knifflig: „Man will ja immer die Gruppe gewinnen. Das ist immer das Ziel. Wir haben eine sehr solide Gruppe. Spanien, Mali, Japan – alles sehr gute Teams. Sie spielen alle sehr unterschiedlich. Wir gehen rein, um die Gruppe zu gewinnen“, erklärte Nyara Sabally.