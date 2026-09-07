Basketball-WM: So kommt Deutschland in die Finalrunde

SID 07.09.2026 • 08:21 Uhr Zum Abschluss der Gruppenphase wollen die DBB-Frauen gegen Mali das Weiterkommen perfekt machen. Aber auch ein Ausscheiden ist noch möglich.

Am Montag (17.50 Uhr im LIVETICKER) treffen die deutschen Basketballerinnen im abschließenden WM-Vorrundenspiel in Berlin auf Mali, parallel spielt in der umkämpften Gruppe A Japan gegen Spanien. Alle Teams haben einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Vom Gruppensieg und dem direkten Viertelfinaleinzug bis zum Ausscheiden ist noch alles möglich. SPORT1 gibt einen Überblick über die Szenarien.

Deutschland wird Gruppensieger und erreicht damit direkt das Viertelfinale, wenn…

– …das DBB-Team gegen Mali gewinnt und Japan gleichzeitig Spanien schlägt.

Deutschland wird Gruppenzweiter und erreicht damit die Playoffs um das Viertelfinal-Ticket, wenn…

– …das DBB-Team gegen Mali gewinnt und Spanien gleichzeitig Japan schlägt.

Deutschland wird Gruppendritter und erreicht damit die Playoffs um das Viertelfinal-Ticket, wenn…

– …das DBB-Team gegen Mali verliert und Spanien gleichzeitig Japan schlägt.

Deutschland wird Gruppenvierter und scheidet aus, wenn…

– …das DBB-Team gegen Mali verliert und Japan gleichzeitig Spanien schlägt.