USA verhindern historische Pleite

SID 06.09.2026 • 22:37 Uhr Fast gibt es für die Amerikanerinnen gegen Italien die erste WM-Pleite seit 20 Jahren. Doch letztlich setzen sich Caitlin Clark und Co. durch.

Topfavorit USA hat bei der Basketball-WM der Frauen in Berlin eine historische Pleite gerade so verhindert und vorzeitig das Viertelfinal-Ticket gelöst. Der Rekordweltmeister und Titelverteidiger um Superstar Caitlin Clark besiegte am Sonntag im zweiten Vorrundenspiel Italien nach schwacher Leistung mit 55:52 (30:26) und sicherte sich damit Platz eins in der Gruppe D. Jener bedeutet die direkte Qualifikation für die Runde der letzten Acht.

Es war der 32. Sieg der USA auf der WM-Bühne in Folge. Eine Niederlage wäre die erste bei einem großen Turnier seit 20 Jahren gewesen, 2006 hatte der Serienchampion das WM-Halbfinale gegen Russland verloren.

US-Star Clark mit Abend zum Vergessen

Jackie Young war vor 9232 Fans in der Uber Arena mit zehn Punkten beste Werferin der US-Amerikanerinnen, die zum Auftakt am vergangenen Freitag China mit 94:61 geschlagen hatten. Clark erwischte derweil einen Abend zum Vergessen, verbuchte nur einen Zähler und traf keinen ihrer sechs Feldwürfe.

Das letzte Gruppenspiel am Montag (20.45 Uhr) gegen Tschechien ist für Clark und Co. nun nicht mehr von sportlichem Wert. Für die USA geht es in Berlin einzig und allein um den insgesamt zwölften WM-Titel – und den fünften in Serie.

Gegen Italien offenbarte das Team um Kapitänin Breanna Stewart ungewohnte Schwächen. Im ersten Durchgang traf der Favorit keinen seiner sechs Dreier und ging gerade einmal mit einer 30:26-Führung in die Halbzeit.