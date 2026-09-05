Frankreichs Basketballerinnen erstes Team im WM-Viertelfinale

SID 05.09.2026 • 22:41 Uhr Die Olympia-Silbermedaillengewinnerinnen verschaffen sich durch den zweiten Sieg Planungssicherheit.

Frankreichs Basketballerinnen haben als erstes Team das Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Berlin erreicht. Die Olympia-Zweiten von Paris 2024 feierten am Samstagabend beim 95:69 (43:37) gegen Südkorea den zweiten Erfolg im zweiten Vorrundenspiel und stehen bereits als Sieger in Gruppe B fest.

Damit ist die Lage für Frankreich praktisch konträr zur Situation in der Gruppe A um Gastgeber Deutschland, wo alle vier Teams nach je einem Sieg und einer Niederlage bei drei Punkten stehen. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt in den Parallelspielen am Montag, die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft auf Mali (17.50 Uhr/ProSieben MAXX und MagentaTV).