Frankreichs Basketballerinnen erstes Team im WM-Viertelfinale

Frankreichs Basketballerinnen haben als erstes Team das Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Berlin erreicht. Die Olympia-Zweiten von Paris 2024 feierten am Samstagabend beim 95:69 (43:37) gegen Südkorea den zweiten Erfolg im zweiten Vorrundenspiel und stehen bereits als Sieger in Gruppe B fest.
Frankreich bucht Viertelfinal-Ticket
Die Olympia-Silbermedaillengewinnerinnen verschaffen sich durch den zweiten Sieg Planungssicherheit.
Frankreich ist schon weiter
© AFP/SID/Tobias SCHWARZ
Damit ist die Lage für Frankreich praktisch konträr zur Situation in der Gruppe A um Gastgeber Deutschland, wo alle vier Teams nach je einem Sieg und einer Niederlage bei drei Punkten stehen. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt in den Parallelspielen am Montag, die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft auf Mali (17.50 Uhr/ProSieben MAXX und MagentaTV).
Nur die Tabellenersten der Vorrunde ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei müssen den Umweg über eine Qualifikationsrunde gehen, der Vierte scheidet aus.