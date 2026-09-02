Lange über WM-Duell mit Brondello: "Stört uns überhaupt nicht"

SID 02.09.2026 • 10:43 Uhr Bei der Basketball-WM der Frauen könnte der deutsche Bundestrainer möglicherweise auf seine Ehefrau treffen. Sie ist Nationaltrainerin von Australien.

Ein WM-Showdown mit der Ehefrau? Für Basketball-Bundestrainer Olaf Lange ist das beim anstehenden Heimturnier der Frauen in Berlin durchaus möglich. Schließlich coacht seine Gattin Sandy Brondello Australiens Nationalmannschaft. Sollte die Gruppenphase entsprechend laufen, könnte es schon im Viertelfinale das Familienduell geben.

„Wenn wir gegeneinander spielen, stört uns das überhaupt nicht. Daraus wird immer mehr gemacht, als tatsächlich dahintersteckt“, sagte Lange dem Tagesspiegel. Er und Brondello ziehen seit Jahrzehnten gemeinsam durch die Basketball-Welt, oft beim gleichen Team. Manchmal ist er Headcoach und sie Assistentin, manchmal umgekehrt. In der WNBA ist Lange derzeit Co-Trainer unter seiner Frau bei Toronto Tempo.

Basketball: Lange bewann bereits gegen Brondello

Aber sie standen sich durchaus auch schon einmal auf dem Court gegenüber. 2021 gewann Lange als Assistent bei Chicago Sky die Finalserie gegen die von Brondello als Chefin betreuten Phoenix Mercury. „Nach dem Spiel saßen meine Kinder auf dem Gang und weinten, weil Mama verloren hatte, während ich gerade Champion geworden war. Es gibt schon einige surreale Momente“, so Lange.

Bleibt während der WM nun aber überhaupt Zeit für Zweisamkeit? „Sie stellen sich das sehr romantisch vor – so eine Weltmeisterschaft (lacht). Viele denken, wir gehen dann gemeinsam hierhin und dorthin. Aber es ist Arbeit, Tag und Nacht. Wir werden gelegentlich telefonieren und wenn wir uns vor Ort sehen, wechseln wir ein paar Worte. Aber im Prinzip coacht sie ihre Mannschaft und ich coache meine“, sagte Lange.