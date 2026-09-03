"Superklasse!" Bundestrainer Lange begeistert

Erst die Olympia-Teilnahme 2024, dann Platz fünf bei der EM – für Bundestrainer Olaf Lange stimmt die Richtung im deutschen Frauen-Basketball. „Die Entwicklung ist fantastisch“, sagte der 54-Jährige im ran-Interview, „im Großen und Ganzen ist das alles superklasse.“
„Superklasse!“ Bundestrainer angetan
Die Heim-WM, die am Freitag (17.45 Uhr) in Berlin für die deutsche Mannschaft mit dem Vorrundenspiel gegen Spanien beginnt, sei „jetzt das absolute Highlight dieser Entwicklung“, so Lange: „Ich glaube nicht, dass wir eine Weltmeisterschaft ausrichten würden, wenn wir nicht die passende Mannschaft dazu hätten. Insofern passt das schon gut zusammen.“
Lange will Team „stetig weiterentwickeln“
Orientiert am weltweiten Top-Niveau habe Deutschland „vier bis fünf Spielerinnen, die da voll dabei sind, und von unten kommen auch junge Talente nach“, sagte Lange. Derzeit stehen fünf Profis in der nordamerikanischen WNBA unter Vertrag: Leonie Fiebich, Satou Sabally (beide New York Liberty), Nyara Sabally (Toronto Tempo), Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner (beide Portland Fire).
Man müsse dennoch sehen, „dass wir weitermachen und uns stetig weiterentwickeln. Die WM ist ein großes Ziel, aber danach kommt der nächste olympische Zyklus mit der EM 2027 und den Olympischen Spielen“, so Lange: „Auch da wollen wir weiterhin ein Wort mitreden.“