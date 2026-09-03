"Superklasse!" Bundestrainer Lange begeistert

SID 03.09.2026 • 10:57 Uhr Für Bundestrainer Olaf Lange stimmt die Richtung vor der Heim-WM der Basketballerinnen. Das Turnier sei das "absolute Highlight".

Erst die Olympia-Teilnahme 2024, dann Platz fünf bei der EM – für Bundestrainer Olaf Lange stimmt die Richtung im deutschen Frauen-Basketball. „Die Entwicklung ist fantastisch“, sagte der 54-Jährige im ran-Interview, „im Großen und Ganzen ist das alles superklasse.“

Die Heim-WM, die am Freitag (17.45 Uhr) in Berlin für die deutsche Mannschaft mit dem Vorrundenspiel gegen Spanien beginnt, sei „jetzt das absolute Highlight dieser Entwicklung“, so Lange: „Ich glaube nicht, dass wir eine Weltmeisterschaft ausrichten würden, wenn wir nicht die passende Mannschaft dazu hätten. Insofern passt das schon gut zusammen.“

Lange will Team „stetig weiterentwickeln“

Orientiert am weltweiten Top-Niveau habe Deutschland „vier bis fünf Spielerinnen, die da voll dabei sind, und von unten kommen auch junge Talente nach“, sagte Lange. Derzeit stehen fünf Profis in der nordamerikanischen WNBA unter Vertrag: Leonie Fiebich, Satou Sabally (beide New York Liberty), Nyara Sabally (Toronto Tempo), Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner (beide Portland Fire).