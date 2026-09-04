WM-Rekord gleich im ersten Spiel geknackt: "Ist auch mein Job!"

Moritz Thienen 04.09.2026 • 14:59 Uhr Saki Hayashi stellt im ersten Spiel der Basketball-WM der Frauen einen Rekord auf. Die Japanerin trifft neun Dreier und knackt damit eine über 20 Jahre bestehende Bestmarke.

Die Basketball-WM der Frauen startet gleich mit einem echten Knall! Saki Hayashi trifft bei Japans 101:97-Erfolg gegen Mali neun Dreier und stellt damit einen WM-Rekord auf.

Hayashi verwandelte überragende neun ihrer 15 Dreier-Versuche und knackte damit die Bestmarke der Koreanerin Beon Yeon-Ha, die vor 24 Jahren bei der WM 2002 acht Dreier gegen Frankreich getroffen hatte. Das gleiche Kunststück gelang auch der Kubanerin Gricel Herrera Mendez 1998 gegen die Slowakei.

„Ich freue mich natürlich sehr, aber es ist auch mein Job, Dreier zu werfen und zu treffen. Das muss ich, aber auch wir als Team müssen es machen, um Spiele zu gewinnen. Corey (Trainer Corey Gaines, Anm. d. Red.) hat eben in der Umkleide gesagt, dass es eigentlich klar war, dass ich die Würfe treffe und er das erwartet hat“, sagte Hayashi auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Basketball-WM der Frauen: Hayashi will gegen Deutschland weiter treffen

„Sie ist die beste Schützin der Welt“, war ihr Trainer Gaines voll des Lobes und sah dann sogar noch Verbesserungspotenzial: „Eigentlich hätte sie noch ein paar mehr Dreier treffen können. Sie war mindestens viermal frei, wo wir sie nicht gefunden habe. Ich habe eben in der Kabine gesagt, dass sie sogar einen noch höheren Rekord hätte aufstellen können.“

Und auch die neue Rekordhalterin sah noch Luft nach oben: „Ich habe zwar neun Dreier getroffen, aber meine ersten beiden Dreier waren Airballs. Daran muss ich also nochmal arbeiten.“

Deutschland fordert Japan im zweiten Gruppenspiel

Sollte Hayashi tatsächlich noch Luft nach oben haben, wären das keine guten Nachrichten für Deutschland. Denn auf Japan trifft das DBB-Team am Samstag (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) im zweiten Gruppenspiel.