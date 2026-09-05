WM-Sensation: Mali schockt Spaniens Basketballerinnen

Moritz Thienen 05.09.2026 • 13:17 Uhr Nur rund 16 Stunden nach dem klaren Sieg gegen Deutschland enttäuscht der Vize-Europameister in Berlin. Der Erfolg Malis hat auch Auswirkungen auf das deutsche Team.

Spaniens Basketballerinnen haben bei der WM in Berlin das vorzeitige Weiterkommen in die Finalrunde völlig überraschend verpasst. Nur rund 16 Stunden nach dem klaren Auftaktsieg gegen Gastgeber Deutschland (83:53) verlor der Vize-Europameister am Samstagmittag gegen Mali mit 73:82 (34:32).

Topscorerinnen für den Underdog bei Malis sensationellem ersten WM-Sieg der Geschichte in der Max-Schmeling-Halle waren Sika Koné und Djeneba N’Diaye mit je 19 Punkten. Für Spanien kam Iyana Martin auf 20 Zähler.

Es war der erst zweite WM-Sieg für Mali überhaupt – und die Freude war grenzenlos. Spielerinnen hüllten sich noch auf dem Platz in Landesflaggen, sprangen durch die Luft und küssten vor Freude teilweise den Boden. Wenig später rannten die Athletinnen aus Mali schreiend durch die Mixed-Zone.

Erfolg Malis bringt Gruppe durcheinander

Dieser Sensationserfolg hat auch Folgen für die deutschen Basketballerinnen. Bei der WM erreichen nur die Gruppenersten direkt das Viertelfinale. Die Teams auf den Plätzen zwei und drei müssen in eine Playoff-Runde.

Nach der Auftakt-Klatsche gegen Spanien steht Deutschland nun schon mit dem Rücken zur Wand. Bei einer Niederlage gegen Japan droht das frühe Aus in der Vorrunde

Das Team von Bundestrainer Olaf Lange trifft dann am Montag auf Spanien-Bezwinger Mali.

„Wir wollen auch Deutschland schlagen und werden bereit sein. Wir werden hart rauskommen und 100 Prozent geben, dann ist alles möglich und unser Ziel ist es, unser Land und unseren Kontinent stolz zu machen“, sagte Rokia Doumbia SPORT1: „Wir haben Geschichte geschrieben und wir uns unseren Traum erfüllt. Wir haben aber noch den Traum, weiterzukommen – dafür werden wir alles tun.“

Doumbia war wie ihre Mitspielerinnen völlig überwältigt: „Wir sind stolz und unglaublich glücklich. Ich habe gerade so viele Emotionen in mir. Wir haben zwar nicht die WM gewonnen, aber es fühlt sich so an. Der Sieg bedeutet uns alles, aber nicht nur für Mali sondern für Afrika.“

Malis Top-Star ergänzte gegenüber SPORT1: „Dieser Sieg bedeutet uns alles. Spanien ist eine der besten Mannschaften der Welt. Dieses Team zu schlagen fühlt sich unwirklich an.“