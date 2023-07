Basketball. Die Tragödie des stillen EM-Helden von München

Stattdessen täuscht er den Wurf nur an, spielt ab auf den links lauernden Center Christian Welp. Der versenkt das Dunking. Und auch den anschließenden Freiwurf. 71:70 für Deutschland, das DBB-Team ist Europameister und die Olympiahalle ein Tollhaus.

In der deutschen Basketball-Geschichte ist der Moment in so bleibender Erinnerung geblieben wie das Fußball-Wunder von Bern auf den Tag genau 39 Jahre zuvor. Umso geschockter waren Fans und Weggefährten vom plötzlichen Tod des EM-Helden Welp vor acht Jahren.