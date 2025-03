Hartenstein reagiert auf Kritik: "Ich will auf jeden Fall spielen“

Isaiah Hartenstein steht wegen seiner Aussagen zur deutschen Basketball-Nationalmannschaft in der Kritik. Jetzt antwortet der NBA-Star seinen Kritikern und gibt eine deutliche Zusage.

Wie groß ist das Commitment von Isaiah Hartenstein in Bezug auf die deutsche Basketball-Nationalmannschaft? Aussagen des NBA-Stars hatten in den letzten Tage für Aufsehen gesorgt.

Hartenstein hatte im dpa -Interview erklärt: „Olympia spiele ich auf jeden Fall.“ Was die anderen Turniere angeht, müsse er erst einmal sehen, „wie sich mein Körper anfühlt“.

Verschiedene ehemalige Nationalspieler hatten den Center der Oklahoma City Thunder daraufhin kritisiert. So machte Patrick Femerling im Gespräch mit SPORT1 deutlich , dass „man den Prozess auch länger begleiten muss, wenn man dabei sein möchte.“ Per Günther hatte zuvor im MagentaSport -Podcast „Abteilung Basketball“ hinterfragt , ob die DBB-Verantwortlichen „die Tür für diese Rosinenpickerei wieder aufmachen“ wollen.

Diesen Kritikern antwortete Hartenstein jetzt im Podcast „Got Nexxt“ von Basketball-Journalist André Voigt. „Ich glaube, da war die Rede von “Cherry picking“ (dt. Rosinenpickerei). Ich glaube, dass die Nationalmannschaft es richtig gut gemacht hat. Wie die zusammenspielen, ist wirklich etwas Besonderes und da will da nicht einfach so dazwischengehen und vor Olympia sagen: ‚Hey, ich will reinkommen‘“, stellte der Big Man klar.