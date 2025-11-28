Basketball-WM-Qualifikation: Deutschland gegen Israel - heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 28.11.2025 • 16:30 Uhr Nach dem EM-Triumph wird es für die deutschen Basketballer wieder ernst. Zum Start der WM-Qualifikation geht es gegen Israel - und Chefcoach Àlex Mumbrú ist zurück.

Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft wird es wieder ernst: Nach dem triumphalen EM-Sieg im Sommer geht es heute zum Start der WM-Qualifikation gegen Israel (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Zurück ist Chefcoach Àlex Mumbrú, der am Donnerstag das erste Training nach seiner schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung leitete.

WM-Qualifikation: So können Sie Deutschland - Israel heute LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: MagentaTV

„Mir geht es besser. Jetzt muss ich wieder an Gewicht zulegen. Ich habe etwa 20 Kilo abgenommen“, sagte der 46-Jährige, der das Team bei der EM begleitet, seine Aufgaben aber an Co-Trainer Alan Ibrahimagic abgegeben hatte.

NBA-Stars fehlen bei Deutschland

Während die NBA-Stars um Dennis Schröder nicht dabei sind, kann Mumbrú immerhin auf einige EM-Helden zurückgreifen, unter anderem auf Isaac Bonga (Partizan Belgrad), Oscar da Silva und Justus Hollatz (FC Bayern).

„Zunächst einmal freue ich mich auf unsere Fans in Deutschland. Denn alle haben den Gewinn der Goldmedaille gefeiert, nur ich nicht. Ich war im Krankenhaus und habe gelitten. Ich freue mich auf die Atmosphäre, die dort herrschen wird“, sagte Mumbrú über die Partie, die in Ulm ausgetragen wird.

Drei Tage später muss der Welt- und Europameister dann beim Außenseiter Zypern ran.

WM-Qualifikation im Basketball knifflig

Auf dem Weg zur Mission Titelverteidigung bei der WM 2027 in Katar steht Deutschland von Beginn an unter Druck. In der Quali-Gruppe E mit den starken Gegnern Israel, Kroatien und Underdog Zypern reicht zwar ein Platz unter den Top drei zum Weiterkommen in die zweite Runde. Die Resultate werden jedoch dorthin mitgenommen.