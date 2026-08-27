WM-Qualifikation: Deutschland - Niederlande heute live in TV, Stream & Ticker

SPORT1 27.08.2026 • 17:00 Uhr Die deutschen Basketballer treffen in der WM-Qualifikation auf die Niederlande.

Auf dem Weg zur WM wird es für Welt- und Europameister in der Qualifikation ernst: Am Donnerstag steht in Köln das Spiel gegen die Niederlande (20 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm.

Selbstvertrauen holte sich die Auswahl des DBB am vergangenen Samstag mit dem Supercup-Triumph. Trotz einiger prominenter Ausfälle gewann die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú das Finale gegen Kroatien mit 96:87. Nun soll gegen Außenseiter Niederlande der nächste Sieg her.

So können Sie Deutschland – Niederlande heute live verfolgen:

TV : –

: – Stream : MagentaTV

: MagentaTV Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

„Es war ein guter Härtetest. Es ist wichtig, ein paar Spiele mit hoher Qualität zu absolvieren, bevor man in diese Quali-Spiele geht. Und mit dem Rückenwind hier aus Hamburg, glaube ich, haben wir die Hoffnung, in Köln vor ausverkauftem Publikum auch mit der Energie und dem Spaß weiter zu spielen“, sagte Oscar Da Silva nach dem Supercup-Triumph bei MagentaTV.

Besonderer Double-Header in Köln

In der Kölner Lanxess Arena steht ein besonderer Double-Header auf dem Plan. Denn vor dem Quali-Spiel der DBB-Männer bestreiten die deutschen Basketballerinnen gegen die Türkei (17 Uhr) ihre Generalprobe für die Heim-WM.