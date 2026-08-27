WM-Qualifikation: Deutschland - Niederlande heute live in TV, Stream & Ticker

Auf dem Weg zur WM wird es für Welt- und Europameister in der Qualifikation ernst: Am Donnerstag steht in Köln das Spiel gegen die Niederlande (20 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm.
Deutschland in WM-Quali gefordert
Selbstvertrauen holte sich die Auswahl des DBB am vergangenen Samstag mit dem Supercup-Triumph. Trotz einiger prominenter Ausfälle gewann die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú das Finale gegen Kroatien mit 96:87. Nun soll gegen Außenseiter Niederlande der nächste Sieg her.
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„Es war ein guter Härtetest. Es ist wichtig, ein paar Spiele mit hoher Qualität zu absolvieren, bevor man in diese Quali-Spiele geht. Und mit dem Rückenwind hier aus Hamburg, glaube ich, haben wir die Hoffnung, in Köln vor ausverkauftem Publikum auch mit der Energie und dem Spaß weiter zu spielen“, sagte Oscar Da Silva nach dem Supercup-Triumph bei MagentaTV.
Besonderer Double-Header in Köln
In der Kölner Lanxess Arena steht ein besonderer Double-Header auf dem Plan. Denn vor dem Quali-Spiel der DBB-Männer bestreiten die deutschen Basketballerinnen gegen die Türkei (17 Uhr) ihre Generalprobe für die Heim-WM.
Dennis Schröder werde „supporten“ und „schon da“ sein, wenn die Basketballerinnen ihren letzten Härtetest bestreiten. „Ich finde das super mit den Frauen, finde es geil, dass wir einen Doppelspieltag haben“, sagte Schröder. Es sei „sehr cool, da passiert was in Deutschland“.