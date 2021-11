Basketball: 46.000 Tickets für Heim-EM verkauft

Ursprünglich hatte die EM bereits in diesem Jahr steigen sollen, wurde wegen der Pandemie aber verschoben. Die Angst, dass dies wegen steigender Coronazahlen erneut passieren könnte, sei laut Weiss jedoch "nicht groß". Im Februar, so Weiss, wollen sich die Organisatoren der Spiele in Deutschland im großen Kreis wiedertreffen. "Dann können wir vielleicht schon was absehen. Ich vermute mal, dass es nach dem Frühjahr und im Sommer dann wieder besser wird", so Weiss.