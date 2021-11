Basketball, WM-Quali: Abstellungszoff mit der EuroLeague überschattet erste deutsche Spiele

Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau/Russland), Ismet Akpinar (Fenerbahce Istanbul/Türkei) und EuroLeague-Champion Tibor Pleiß (Anadolu Istanbul) waren in den vorläufigen Kader berufen worden, zumindest für das zweite Spiel in Polen am Sonntag wären sie in Frage gekommen.