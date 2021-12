Nächster Versuch: DBB-Herren spielen in Heidelberg gegen Israel

"Das ist ein sehr wichtiges Spiel in unserer Gruppe. Ich freue mich drauf, mit der Mannschaft auf dem Sieg in Polen aufzubauen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert. Israel führt die Staffel D mit 2:0-Siegen an, das DBB Team ist hinter Estland (beide 1:1) und vor Polen (0:2) Dritter. Drei Tage vor dem Duell in Heidelberg steht das Auswärtsspiel in Tel Aviv auf dem Programm.