WM-Qualifikation: DBB-Team siegt in Israel

Tel Aviv (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat im Kampf um die WM-Qualifikation einen wichtigen Statement-Sieg gefeiert. In Tel Aviv gewann das Team von Bundestrainer Gordon Herbert sein drittes Gruppenspiel am Freitag gegen Favorit Israel mit 71:67 (35:33). Im Rennen um das Ticket für die WM 2023 in Japan, Indonesien und den Philippinen können die Deutschen nun im Rückspiel am Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Heidelberg nachlegen.