Basketball, WM-Qualifikation: DBB-Team glückt EM-Generalprobe gegen Slowenien mit Luka Doncic

Um Doncic zu stoppen, bot Herbert neben Schröder den eingebürgerten Nick Weiler-Babb in der Starting Five auf. „Wir wollen sehen, wo wir jetzt gerade stehen“, hatte Schröder im Vorfeld gesagt - dafür sei Doncics Team der ideale Gegner. Nicht nur, weil die Slowenen auch in der EM-Gruppe am 6. September warten. Die Partie sei ohnehin, so Guard Maodo Lo, „wichtig, um sich an das Niveau der Europameisterschaft heranzutasten“.