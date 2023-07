WM-Aus für Weiler-Babb - Mattisseck nachnominiert

Herbert nominierte Jonas Mattisseck von Alba Berlin nach. Der 23-Jährige ist beim am Montag gestarteten Trainingslager in Bonn bereits dabei. Die Nationalmannschaft um Kapitän Schröder trifft am Samstag (19.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) in der früheren Bundeshauptstadt im ersten Test auf Schweden.