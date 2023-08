Große WM-Show von Doncic: Mavs-Star setzt erstes Ausrufezeichen

Sloweniens Superstar Luka Doncic hat bei der Basketball-Weltmeisterschaft in Asien ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Beim 100:85 (56:51)-Auftaktsieg gegen Außenseiter Venezuela legte der NBA-Profi von den Dallas Mavericks am Samstag im japanischen Okinawa starke 37 Punkte auf.

Durch den Erfolg ist der Europameister von 2017 auf Kurs Richtung Zwischenrunde, wo auch die deutsche Mannschaft warten könnte. Doncic führte sein Team an, brachte in gut 30 Minuten zudem sieben Rebounds und sechs Assists auf das Scoreboard.

Gegen den Underdog aus Südamerika tat sich Slowenien zunächst durchaus schwer und zeigte sich in der Defense anfällig. Da die Venezolaner zunächst 69 Prozent ihrer Dreier trafen, führten sie nach dem ersten Viertel gar mit 33:31. Doncic, in Abwesenheit von Nikola Jokic (Serbien) und Giannis Antetokounmpo (Griechenland) der größte Star der WM, bekamen sie aber kaum in den Griff.

Doncic in der Zone stark

Besonders in der Zone setzte sich der 24-Jährige vor 6389 Fans immer wieder stark durch, lediglich seine Dreierquote (25 Prozent) ließ noch zu Wünschen übrig. Nächster Gegner Sloweniens bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ist am Montag (13.30 Uhr) Georgien.

In der Gruppe F liegen Doncic und Co. gemeinsam mit den Georgiern, die zuvor Kap Verde mit 85:60 (48:22) besiegt hatten, in der Pole Position um das Weiterkommen. Nur die besten zwei Teams jeder Gruppe kommen in die Zwischenrunde.

Mit den beiden Top-Teams der deutschen Parallelgruppe E wird dort eine neue Staffel gebildet. In jener geht es ebenfalls in Okinawa um den Einzug in die K.o.-Runde in Manila.