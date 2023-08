Australien folgt Deutschland in die Zwischenrunde

Mitfavorit Australien ist Deutschland in die Zwischenrunde der Basketball-WM gefolgt und hat Japans Traum vom Weiterkommen platzen lassen. Gegen den Co-Gastgeber gewann der Olympiadritte von 2021 am Dienstag auf Okinawa sein letztes Gruppenspiel mit 109:89 (57:35). Mit zwei Siegen und einer Niederlage stehen NBA-Profi Patty Mills und Co. in der zweiten Gruppenphase.