Basketball-WM: Nächste NBA-Größe entzaubert! Deutschland mit Kantersieg

Im Duell mit Finnland siegte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert klar mit 101:75 (47:39) und zieht somit ungeschlagen und mit sechs wertvollen Punkten in die Zwischenrunde ein.

Deutschland dominiert gegen Finnland

Taifun-Warnung! So reagiert der Bundestrainer

Offensiv fanden sie kaum in den Rhythmus und ermöglichten Finnland damit, in Führung zu gehen. Herbert nahm beim Stand von 17:22 (9.) eine erste Auszeit, kritisierte das Rebounding und schlechte Umschalten. Danach wurde es besser.

Nach dem ersten Viertel zogen Schröder und Co. dann das Tempo an. Besonders Andreas Obst konnte sich in die Vordergrund stellen und traf konsequent seine Dreier-Würfe.