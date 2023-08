Basketball-WM: WM-Sensation perfekt! Mitfavorit Frankreich scheidet in der Vorrunde aus

Aus und vorbei! Die französischen Basketballer sind bei der Weltmeisterschaft in Asien sensationell in der Vorrunde ausgeschieden. Durch eine knappe 86:88-Pleite gegen Außenseiter Lettland muss das Team um NBA-Star Rudy Gobert bereits nach zwei Spielen alle Titelträume begraben.

Vor dem Turnierstart wurden die Franzosen hoch gehandelt, galten hinter den USA sogar als einer der Titelanwärter. Immerhin reiste die Mannschaft als Olympia-Zweiter und EM-Zweiter an. Bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften 2014 in Spanien sowie 2019 in China gab es jeweils die Bronzemedaille.