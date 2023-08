Bauermann traut DBB-Auswahl "mindestens das Halbfinale zu"

Der frühere Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann zählt die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen zu den Mitfavoriten. „Im Augenblick traue ich dem Team mindestens das Halbfinale zu. Ob es für eine Medaille reicht, da gehört auch etwas Glück dazu“, sagte Bauermann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

"Es gilt, die positive Entwicklung der letzten Jahre mit dem gleichen Kern der Mannschaft fortzusetzen", betonte Bauermann. Im Vergleich zu dem Team um Dirk Nowitzki, das im Jahr 2002 bei der WM Bronze holte, gehe die "Qualität" der heutigen Auswahl "noch mehr in die Breite". Das sehe man, "wenn da ein NBA-Spieler wie Moritz Wagner von der Bank kommt", sagte Bauermann: "So viele hoch talentierte Spieler, die ihren Weg gehen, gibt es nicht in jeder Generation."