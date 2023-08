"Ein fünfköpfiges Monster" - Wie die deutschen Basketballer die WM aufmischen wollen

Nachdem die deutschen Basketballer in Vorbereitung auf die bald beginnende Weltmeisterschaft am vergangenen Mittwoch einen Sieg gegen Kanada eingetütet hatten, freute sich Bundestrainer Gordon Herbert vor allem über zwei DBB-Profis: Franz Wagner und Dennis Schröder. Mit beiden hätte man „so etwas wie ein zweiköpfiges Monster“, verlautbarte der Coach nach dem 86:81-Sieg.

„Zweiköpfiges Monster.“ Eine Formulierung, die DBB-Präsident Ingo Weiss in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm, noch zu toppen vermochte. „Es ist ein Monster mit fünf Köpfen“, erklärte der Verbandspräsident. „Und das sind die fünf Spieler, die auf dem Feld stehen. Egal wer. Dieses fünfköpfige Monster wird die ein oder andere Basketballnation überraschen. Da freue ich mich drauf.“

Vom 25. August bis zum 10. September steigt in Japan, Indonesien und auf den Philippinen die WM-Endrunde. Die Zielsetzung für die deutsche Auswahl ist klar, auch wenn es zuletzt beim Supercup-Finale - wieder gegen die Kanadier - eine 112:113-Niederlage gab: „Wir wollen nach Manila. Das ist unser Ziel. Damit würden wir zu den besten acht Mannschaften zählen. Und dann wollen wir gucken, was geht“, so Weiss weiter.

NBA-Power bei der Nationalmannschaft

Diese – und selbstverständlich auch alle anderen Teamkollegen – bringen laut Weiss vor allem eines mit: „Bock“. Genauer gesagt: „Bock auf Nationalmannschaft.“, die sich in den letzten beiden Testspielen gegen Griechenland und die USA am Samstag und Sonntag (jeweils 18 Uhr in Abu Dhabi) den Feinschliff für die WM holen will.