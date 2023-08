Nationalmannschafts-Zoff um Dennis Schröder vor WM - Dirk Nowitzki kann Maxi Kleber verstehen

Der Fall sei „sehr, sehr unglücklich gelaufen. Maxi wäre fit gewesen und hätte auch gerne gespielt. Jetzt müssen die Leute, die da sind, Gas geben wie letztes Jahr“, sagte Nowitzki auf SPORT1-Nachfrage in einem Pressegespräch anlässlich seiner bevorstehenden Aufnahme in die Hall of Fame des Basketballs am 12. August.