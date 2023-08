Zuschauerrekord bei Basketball-WM

Zuschauerrekord bei der Basketball-WM: 38.115 Fans haben am Freitag das Auftaktspiel des Co-Gastgebers Philippinen gegen die Dominikanische Republik in der Philippine Arena in Bocaue bei Manila besucht. Damit fiel die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 1994, als 32.616 Besucher das WM-Finale USA gegen Russland in Toronto gesehen hatten.