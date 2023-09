4,63 Millionen: Starke TV-Quote beim Basketball-Finale

Der Weltmeister-Triumph der deutschen Basketballer hat dem ZDF eine starke Quote beschert. Im Durchschnitt verfolgten 4,63 Millionen TV-Zuschauer den Coup des Teams um Dennis Schröder, was einem Marktanteil von 35 Prozent entspricht. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen begeisterte das DBB-Team 1,39 Millionen und einen Marktanteil von 44 Prozent - Bestwert am Sonntag laut des Branchendienstes DWDL.