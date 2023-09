Basketball: Lettland möglicher deutscher Viertelfinalgegner

Lettland ist im Viertelfinale der Basketball-WM möglicher Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Das Team aus dem Baltikum, das in Asien ohne den verletzten Starspieler Kristaps Porziņgis antritt, besiegte am Sonntag Brasilien im letzten Zwischenrunden-Spiel der Gruppe L in Jakarta mit 104:84 (45:42) und steht somit in der K.o.-Runde von Manila, die Südamerikaner sind raus.