Basketball: Südsudan bucht Olympiaticket

Die Basketballer aus dem Südsudan haben sich bei ihrem WM-Debüt für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Das Team um Carlik Jones vom NBA-Klub Chicago Bulls schlug Angola in Manila/Philippinen in der Platzierungsrunde mit 101:78 (53:39) und schloss das Turnier damit als beste afrikanische Mannschaft ab.