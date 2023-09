Basketball-WM: Deutschland - USA im Halbfinale LIVE im TV, Stream und Ticker

Deutschland gegen die USA! Dieses Duell klingt spektakulär - und ist es auch. Mit den USA trifft die deutsche Basketball-Nationalmannschaft auf den absoluten Titelfavoriten bei der Weltmeisterschaft 2023.

Ab 14:40 Uhr duellieren sich die beiden Teams im zweiten Halbfinale von Manila um den Einzug ins WM-Finale, welches am Sonntag steigen wird. Trotz seiner bislang noch perfekten Ausbeute (keine Niederlage in sechs Begegnungen) geht das DBB-Team als Außenseiter in die Partie gegen das Star-Ensemble aus der NBA.

So sehen Sie Deutschland vs. USA LIVE im TV und Livestream

Alle Begegnungen der Basketball-WM 2023 sind bei MagentaTV im Pay-TV oder im Livestream zu sehen. Alle deutschen Spiele können kostenfrei als Livestream auf der Plattform von MagentaSport verfolgt werden.

TV: Magenta TV (Pay TV)

Magenta TV (Pay TV) Stream: MagentaSport (Gratis)

MagentaSport (Gratis) Ticker: sport1.de

„Die sind die Favoriten. Die haben den Druck“

Anführer Dennis Schröder ließ sich für den großen Kracher gegen die USA von den Physios gründlich durchkneten, Moritz Wagner lief fröhlich pfeifend durch das WM-Hotel Conrad und machte Selfies mit Fans. Mit der nötigen Portion Lockerheit gingen die deutschen Medaillenjäger die Vorbereitung auf den heiß erwarteten Halbfinal-Thriller in Manila gegen die amerikanische Basketball-Supermacht an.

„Die sind die Favoriten. Die haben den Druck“, sagte Schröder vor dem wichtigsten Spiel im deutschen Basketball seit 21 Jahren, das am Freitag (14.40 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) in der Mall of Asia Arena ansteht: „Wir haben das erreicht, was wir machen wollten. Im Endeffekt können wir ohne Druck spielen. Aber natürlich haben wir auch eine Chance, das Spiel zu gewinnen.“