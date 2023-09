Fix! Auf diese Mannschaft würde das DBB-Team im Finale treffen

Der frühere Basketball-Bundestrainer Svetislav Pesic hat Serbien ins Finale der WM in Asien geführt. Am Freitag besiegte der vom 74 Jahre alten Erfolgscoach betreute Vizeweltmeister von 2014 im Halbfinale von Manila Kanada mit 95:86 (52:39).

Ohne Superstar Nikola Jokic spielen die Serben im Endspiel am Sonntag (14.40 Uhr im LIVETICKER ) gegen Deutschland oder Topfavorit USA um ihren ersten WM-Titel.

Jokic hatte vor dem Turnier abgesagt, weil er sich nach dem Gewinn der NBA-Meisterschaft mit den Denver Nuggets ausgelaugt fühlte. Neben dem zweimaligen MVP fehlt unter anderem in Vasilije Micic von Oklahoma City Thunder ein weiterer Topspieler. Derweil glänzte Bogdan Bogdanovic vor 8630 Fans mit 23 Punkten gegen die Kanadier als Serbiens bester Werfer.

Pesic kennt die deutsche Liga gut

Pesic greift indessen nach seinem zweiten WM-Titel, 2002 in den USA hatte er bereits Serbiens nicht mehr existenten Vorgängerstaat Jugoslawien zum Champion gemacht. Der frühere Trainer von Alba Berlin und Bayern München stand zudem bei den EM-Titeln Deutschlands 1993 und Jugoslawiens 2001 an der Bande.

Für die Serben ist es seit dem Zerfall Jugoslawiens, das gemeinsam mit den USA mit fünf WM-Titeln Rekordweltmeister ist, die vierte WM-Teilnahme. 2010 war das Team in der Türkei Vierter geworden, vier Jahre später unterlag Serbien in Spanien erst im Finale den US-Amerikanern. 2019 in China gab es Platz fünf.