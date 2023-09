Basketballer holen Gruppensieg - Warten auf nächsten Gegner

Nach dem vorzeitigen Viertelfinaleinzug haben die deutschen Basketballer bei der WM zum Abschluss der Zwischenrunde den Gruppensieg geholt. Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic schlug die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert auf Okinawa mit 100:71 (38:34), durch den fünften Sieg im fünften Turnierspiel geht es in der Runde der letzten Acht am Mittwoch in Manila/Philippinen gegen den Zweitplatzierten der Gruppe L.