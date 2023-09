"Diese Mannschaft steht jetzt für Deutschland!" - Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß schwärmt von DBB-Weltmeistern

„Diese Mannschaft steht jetzt für Deutschland. Das ganze Land liegt am Boden. Wir alle - auch die Politik - sollten sich an den Basketballspielern ein Beispiel nehmen, wie man mit Willen, Ehrgeiz und Arbeit, Arbeit, Arbeit viel erreichen kann. Dann geht‘s in Deutschland nicht nur im Sport wieder aufwärts“, sagte Hoeneß am Dienstagnachmittag.