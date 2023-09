Hoeneß verrät: "Ich habe so laut gebrüllt"

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung verriet der 71-Jährige, wie er den Halbfinalsieg gegen die USA erlebt hat: „Das Spiel war ja mittags, meine Frau hat geschlafen, aber ich habe so laut gebrüllt und bin auf und ab getigert, dass sie aus dem Zimmer kam und gefragt hat: Was ist denn los?“

Hoeneß-Forderung an die Öffentlich-Rechtlichen

„Man sieht, dass die Öffentlich-Rechtlichen auf einem ziemlich falschen Weg sind“, sagte der basketballbegeisterte 71-Jährige in aller Deutlichkeit und fügte hinzu: „Sie sollten zeigen, was die Zuschauer sehen wollen, und nicht, was sie glauben, produzieren zu müssen. Ich sehe die hunderttausendste Talkshow, aber wenn die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister wird, sehe ich lange nichts. Spätestens nach dem Viertelfinale hätte man meiner Meinung nach alle Hebel in Bewegung setzen müssen, um die WM mit diesem großartigen Team ins Programm zu nehmen.“