Kerr zollt DBB-Team ganz viel Respekt - US-Star mit Mega-Lob für Schröder

US-Nationaltrainer Steve Kerr geht bei der Basketball-WM mit großem Respekt in das Halbfinale gegen Deutschland. „Sie sind bislang wahrscheinlich das insgesamt beste Team dieses Turniers“, sagte der Headcoach des NBA-Klubs Golden State Warriors am Donnerstag in Manila/Philippinen. „Sie sind eine Einheit, sehr gut gecoacht und haben viel Kontinuität.“

Am Freitag (14.40 Uhr) trifft der Topfavorit und fünfmalige Weltmeister in der Mall of Asia Arena auf den EM-Bronzegewinner. Kerr richtet sein Augenmerk bei der Vorbereitung verstärkt auf Franz Wagner von Orlando Magic. „Wir haben viel Videomaterial der letzten zwei Jahre, wissen also, wie gut, wie vielseitig Franz ist“, so Kerr. Der Berliner habe „gegen Lettland sehr gut gespielt, aber wir kennen ihn gut und unsere Spieler tun das auch.“