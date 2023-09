Schröder betont Chemie: „Jeder kann jeden mal anscheißen“

"Daniel und ich kennen uns, seitdem wir Kinder sind. Wenn es was zu reden gibt, spreche ich es direkt an", sagte Schröder bei MagentaSport: "Das Gleiche kann er mit mir machen. Das hat uns beide ein bisschen gekratzt. Das zeichnet uns aus. Jeder kann jeden mal anscheißen."

Schröder zeigte nach dem Vorfall eine starke Leistung und führte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes mit einem Double-Double (24 Punkte, 10 Assists) als Gruppensieger ins Viertelfinale. "Großes Lob an alle, die in der Kabine sind", fügte Schröder an: "Jeder packt sein Ego an die Seite, um für das Team zu spielen. Jeder lässt mich auch das Team leaden."