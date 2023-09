WM-Finale: Wahnsinn! Deutschland ist Weltmeister - Das komplette Spiel zum Nachlesen im SPORT1-Ticker

Der Titeltraum ist Wirklichkeit! Die deutsche Nationalmannschaft hat sich in einem packenden Finale zum Basketball-Weltmeister gekrönt. Gegen Serbien setzte sich die DBB-Auswahl mit 83:77 durch. Ein Sieg für die Ewigkeit!

+++ Abpfiff: 83:77 - Es ist vorbei +++

Das Spiel ist vorbei, Deutschland ist zum ersten Mal Basketball-Weltmeister.

+++ Minute 40: 83:77 - Schröder ist da +++

Serbien foult Schröder, um die Uhr anzuhalten. Der geht an die Linie und macht beide.

+++ Minute 40: 81:77 - Das muss es sein +++

Serbien verpasst den Dreierversuch und wirft den Ball im Anschluss ins Aus. Deutschland ist in Ballbesitz bei noch 12,6 Sekunden bis zum Ende.

+++ Minute 40: 81:77 - Schröder geht voran +++

Jetzt braucht Deutschland den besten Schröder und der liefert. Er tanzt Avramovic aus, zieht zum Korb und macht den Korbleger. Noch 21,4 Sekunden auf der Uhr und Deutschland führt mit vier Punkten.

+++ Minute 40: 79:77 - Nur noch zwei vorn +++

Schröder wird gefoult und geht an die Linie, kann allerdings nur einen Punkt mitnehmen. Im Gegenzug foult Wagner Guduric, der keine Nerven zeigt. Nur noch zwei Punkte!

+++ Minute 40: 78:75 - Deutschland im Glück +++

Was für ein Missgeschick von Bonga! Er verliert den Ball und gibt Serbien die Chance zum Ausgleich, aber Guduric verpasst den Dreier. Deutschland bleibt in Front.

+++ Minute 39: 78:75 - Da sind es nur noch drei +++

Schröder verpasst den Dreier und im Gegenzug foult Voigtmann Avramovic. Der geht an die Linie und bei seiner momentanen Treffsicherheit sind die drei Punkte schnell erledigt. Deutschland führt nur noch mit drei Punkten, Herbert nimmt die Auszeit.

+++ Minute 39: 78:72 - Es wird immer spannender +++

Franz Wagner verwandelt nach der Auszeit beide Freiwürfe, im Gegenzug wirft Avramovic seinen nächsten Dreier. Da sind es nur noch sechs Punkte Vorsprung.

+++ Minute 38: 76:69 - Auszeit +++

Das wird ein Finale zum Nägel knabbern. Es geht nochmal in die Auszeit, wo beide Trainer ihre Teams auf die letzten zwei Minuten einschwören.

+++ Minute 37: 76:69 - Beide Teams zittern +++

Man merkt jetzt auch bei den Serben, dass es in die Crunchtime geht. Die Treffgenauigkeit lässt auch hier immer mehr nach. Zumindest steht Deutschland defensiv stark und holt sich die Defensivrebounds. Beide Teams stehen bei vier Fouls. Das kann nochmal richtig spannend werden.

+++ Minute 36: 76:69 - Es wird ein Krimi +++

Deutschland tut sich momentan unheimlich schwer. Avramovic verkürzt zwischenzeitlich auf fünf Punkte, ehe Voigtmann aus der Ecke wieder den alten Acht-Punkte-Vorsprung herstellte.

+++ Minute 35: 73:66 - Wilde Phase auf dem Platz +++

Was ist jetzt hier los? Deutschland holt sich einen Offensivrebound nach dem anderen und bringt den Ball nicht im Korb unter. Danach angelt sich doch mal ein Serbe den Ball und setzt gegen vier DBB-Spieler zum Fast Break an. Am ende steht ein Offensivfoul und Deutschland ist wieder im Ballbesitz.

+++ Minute 33: 73:64 - Obst gibt die Antwort +++

Das hat Deutschland jetzt gebraucht. Nach der Auszeit spielen die Wagner-Brüder gut zusammen, am Ende landet der Ball bei Obst, der aus der Mitteldistanz kein Problem hat.

+++ Minute 33: 71:64 - Serbien bärenstark +++

Serbien scheint seine Schwächephase überwunden zu haben und kämpft sich Punkt für Punkt wieder heran. Diesmal sieht sich Bundestrainer Gordon Herbert zu einer Auszeit gezwungen, um den Lauf des Gegners zu unterbrechen.

+++ Minute 33: 71:59 - Wagner wie ein Wrestler +++

Moritz Wagner spielt eine überragende Defense, schmeißt sich jedem Ball hinterher und geht dann noch auf dem Boden mit einem Gegenspieler in den Infight um den Ball.

+++ Minute 31: 69:59 - Deutschland mit Wurfpech +++

Den Start ins Schlussviertel hat sich das deutsche Team anders vorgestellt. Franz Wagner verpasst gleich zwei Würfe. Avramovic verkürzt zwischendrin auf zehn Punkte.

+++ Minute 31: 69:57 - das letzte Viertel +++

Nur noch zehn Minuten trennen Deutschland nun vom historischen Erfolg.

+++ Minute 30: 69:57 - Viertelpause +++

Die letzten 90 Sekunden wird es komplett wild. Beide Teams können noch jeweils zwei Punkte aufs Scoreboard bringen. Am Ende geht Deutschland jedoch mit einer Zwölf-Punkte-Führung ins Schlussviertel.

+++ Minute 29: 67:55 - Wagner eiskalt +++

Franz Wagner wird teilweise in Doppeldeckung genommen. Trotzdem bringt er sich an er Dreierlinie in Position, schafft sich durch einen schnellen Schritt etwas Freiraum und drückt zu erfolgreichen drei Punkten ab.

+++ Minute 29: 64:53 - Serbien findet keine Lösungen +++

Auch nach der Auszeit tut sich Serbien weiterhin schwer gegen eine aufopferungsvoll kämpfende deutsche Mannschaft. Bereits über vier Minuten konnte das Team von Svetislav Pesic keinen Punkt mehr erzielen.

+++ Minute 28: 64:53 - Deutschland läuft heiß +++

Serbien verpasst zwei Freiwürfe und wieder ist Bonga zur Stelle für den Rebound. Im folgenden Angriff findet Voigtmann einen völlig frei unter dem Korb stehenden Franz Wagner. Der Rest ist Formsache. Deutschland führt erstmals zweistellig und Serbien muss eine weitere Auszeit nehmen.

+++ Minute 27: 62:53 - Bonga mit Ausrufezeichen +++

Isaac Bonga zeigt ebenfalls eine starke Leistung. Der Guard räumt erst hinten per Block ab, dann setzt er zum Fast Break an, wo er nur durch Foul gestoppt werden kann. Beide Freiwürfe finden ihren Weg durchs Netz.

+++ Minute 27: 59:53 - Schröder on fire! +++

Serbien schwächelt grade etwas in der Offensive und Schröder nutzt das zu den nächsten DBB-Punkten. Ein starkes Cross-Over-Dribbling versenkt er aus der Mitteldistanz sicher im Korb.

+++ Minute 26: 57:53 - Keine Folgen für Schröder +++

Die Unparteiischen sehen keinen Regelverstoß Schröders. Der geht zu drei Freiwürfen an die Linie und baut die deutsche Führung mit drei Treffern wieder aus.

+++ Minute 26: 55:53 - Wirbel um Schröder +++

Schröder steigt zum Dreipunktversuch hoch und wird dabei von Aleksa Avramovic gefoult. Der geht danach zu Boden und reklamiert einen Tritt von Schröder. Die Schiedsrichter schauen sich das in der Wiederholung an.

+++ Minute 25: 55:51 - DBB baut Führung aus +++

Es ist eine wilde Anfangsphase in die zweite Hälfte. Aber Deutschland ist weiter da und baut die Führung durch Johannes Voigtmann erstmals auf ein 2-Possession-Game aus.

+++ Minute 24: 51:51 - Kurzer Schreckmoment bei Schröder +++

Der deutsche Point Guard bringt den Ball nach vorne und wird dabei unglücklich von Marko Guduric getroffen. Schröder geht kurz zu Boden, kann aber nach einer kurzen Verschnaufpause weitermachen.

+++ Minute 24: 51:51 - Und nochmal Obst +++

Obst vergibt seinen zweiten freien Wurf in Folge, diesmal von der Dreierlinie. Serbien holt sich den Ball und sorgt im Gegenzug für den erneuten Ausgleich.

+++ Minute 23: 49:49: Wagner stark in der Defense +++

Wie hart Deutschland in diesem Match kämpfen muss, zeigt diese Szene. Franz Wagner kommt im Angriff in Zeitnot und will zum Korb ziehen, verliert dabei jedoch den Ball. Der setzt jedoch direkt nach und holt sich den Steal. Schneller Pass zu Obst, der aber nicht trifft.

+++ Minute 21: 49:47 - Guter DBB-Start +++

Serbien vergibt den ersten Angriff und auch die einzige Challenge. Nach einem Airball holte sich Milutinov zwar den Rebound, wurde den Wurf aber nicht mehr schnell genug los. Pesic ließ das von den Schiedsrichtern überprüfen, die blieben jedoch bei ihrer Entscheidung.

Im Gegenzug ist es wieder der starke Schröder, der für die ersten Punkte in Durchgang zwei verantwortlich ist.

+++ Minute 20: 47:47 - Weiter geht es mit Hälfte zwei +++

+++ Halbzeitfazit +++

Im WM-Finale steht es zur Halbzeit zwischen Deutschland und Serbien 47:47 Unentschieden. Beide Teams kommen sofort gut ins Spiel, finden gute Möglichkeiten ihre Schützen in Szene zu setzen. Insbesondere die Serben treffen gefühlt jeden Wurf, die Effektivität ist beeindruckend. Doch auch die Deutschen suchen ihr Glück in mid-lane-Würfen und verwandeln diese zuverlässig. Kein Team kann sich absetzen, ständig wechselt die Führung. Gerade Fastbreaks sind sehr rar, doch im Positionsspiel bleibt es spektakulär.

Es ist hochklassig, es ist wirklich sehr hohes Niveau. Gerade die Stars der Mannschaften führen ihr Team an, Bogdan Bogdanovic steht bei 15 Zählern, Schröder und F. Wagner kommen jeweils auf 14 Punkte. Tendenziell ist eher bei Deutschland noch leicht Luft nach oben, doch das dürfte noch ein ganz heißer Ritt in der zweiten Halbzeit werden

+++ Halbzeitpause: 47:47 +++

Was für ein Duell zwischen Deutschland und Serbien. Deutschland hat schwach angefangen, sich dann aber in das Match reingekämpft und liefert Serbien und einen Fight auf Augenhöhe.

+++ Minute 20: 47:45 - Schröder unwiderstehlich +++

Was für eine Mega-Aktion von Dennis Schröder. Erst holt er sich einen serbischen Pass und startet dann direkt durch und stopft den Ball unangefochten in den Korb. Statt Führung Serbien ist Deutschland wieder in Front.

+++ Minute 20: 45:44 - Videobeweis gegen Wagner +++

Die Schiedsrichter nehmen den Videobeweis, es geht um ein vermeintlich unsportliches Foul von Franz Wagner. Mit einer Hand geht er zum Ball, die andere schubst von hinten, das ist durchaus eine knifflige Entscheidung.

Es gibt ein persönliches Foul und zwei Freiwürfe. Das sollte die richtige Entscheidung sein.

+++ Minute 18: 45:44 - Serbien zur Auszeit gezwungen +++

Auf den starken Lauf der Deutschen nimmt Svetislav Pešić nun auch eine Auszeit! Es ist eine total offene und ausgeglichene Partie, keine Mannschaft kann hier dauerhaft den Ton angeben.

+++ Minute 18: 43:42 - Wagner wird zur Lebensversicherung +++

Franz Wagner ist gerade die Überlebensversicherung, seine 14 Punkte sind essentiell. Und dann kommt da dieser Dennis Schröder! Die Serben haben eine gute Rotation, sind immer nah an den Schützen. Doch der deutsche Kapitän nimmt den tiefen Dreier und hämmert in ins Netz.

+++ Minute 17: 40:42 - Super Defense von Obst +++

Starke Defensivaktion von Andreas Obst. Deutschlands Nummer 42 schlägt den Ball aus den Händen des Gegners und leitet den Fast Break ein. Im Anschluss verwandelt Franz Wagner beide Freiwürfe.

+++ Minute 16: 38:42 - Auszeit für Deutschland +++

Es ist ein wildes Hin und Her, wo Serbien in den letzten Situationen wieder das bessere Händchen hatte. Nach fünf Punkten für den Gegner nimmt Bundestrainer Gordon Herbert die Auszeit.

+++ Minute 15: 36:35 - Starker Move von Schröder +++

Was für ein Dreier von Dennis Schröder. Die deutsche Nummer 17 bekommt den Ball, täuscht einen Zug zum Korb an, schafft sich mit einem Stepback etwas Platz und sorgt für die zweite deutsche Führung in diesem Spiel. Dieser kann von Filip Petrusev nur per Foul gestoppt werden, seinem zweiten.

+++ Minute 14: 33:33 - Bonga sorgt für den Ausgleich +++

Serbien spielt weiter unerbittlich, aber Deutschland hält jetzt voll dagegen. Diesmal ist es Isaac Bonga, der per Dreier für den Ausgleich sorgt.

+++ Weiter geht es mit dem 2. Viertel +++

+++ Minute 9: 23:26 - Serbien weiter in Front +++

Das erste Viertel ist gespielt und es wird das erwartet harte Spiel für das deutsche Team.

+++ Minute 8: 19:19 - Obst ist wieder da +++

Das deutsche Team kommt jetzt immer besser ins Spiel und auch Andreas Obst hat sein Händchen gefunden. Mit einem Dreier sorgt er für den Ausgleich zum 19:19.

+++ Minute 3: 4:7 - Verletzungsschock für Serbien +++

Das wäre bitter! Ognjen Dobric bleibt nach einem Korblegerversuch liegen und muss anschließen von den Betreuern in die Kabine gebracht werden. Das wäre ein herber Rückschlag für Serbien, wenn sie den 28-Jährigen nach nicht einmal drei gespielten Minuten schon verlieren würden.

+++ Minute 2: 0: 5 - Starker Auftakt von Serbien +++

Das Team von Svetislav Pesic kommt stark in die Partie und geht schnell mit 5:0 in führung

+++ Es geht los +++

Und los geht es mit dem aus deutscher Sicht historischen Finale.

+++ Herzlich willkommen +++