WM-Quali: Losglück für Titelverteidiger Deutschland

Bis März 2027 werden in der europäischen Qualifikation zwölf Tickets vergeben. Deutschland bekommt es mit machbaren Gegnern zu tun.

Basketball-Weltmeister Deutschland bekommt es auf seinem Weg zur Titelverteidigung in der Qualifikation mit Israel, Neuling Zypern und einem noch nicht feststehenden Underdog zu tun. Das ergab die Auslosung für die Ausscheidungsspiele zur WM-Endrunde 2027 (27. August bis 13. September) am Dienstag am Turnierschauplatz Doha/Katar.