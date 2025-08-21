Newsticker
Basketball-WM>

Basketball-WM 2027: Dritter DBB-Gegner heißt Kroatien

Nächster DBB-Gegner steht fest

Deutschlands Basketballer treffen bei der WM-Qualifikation für die Endrunde 2027 auf Kroatien. Das Team um Dario Saric setzte sich in der Vor-Qualifikation gegen Dänemark und Norwegen durch.
Dennis Schröder und die deutsche Basketball-Nationalmannschaft treffen in der WM-Qualifikation auf Kroatien
Dennis Schröder und die deutsche Basketball-Nationalmannschaft treffen in der WM-Qualifikation auf Kroatien
© IMAGO/Oryk HAIST
SID
Deutschlands Basketballer treffen bei der WM-Qualifikation für die Endrunde 2027 auf Kroatien. Das Team um Dario Saric setzte sich in der Vor-Qualifikation gegen Dänemark und Norwegen durch.

Neben Neuling Zypern und Israel bekommt es Basketball-Weltmeister Deutschland auf seinem Weg zur Titelverteidigung in der Qualifikation für die Endrunde 2027 in Katar mit Kroatien zu tun.

Das steht nach Abschluss der Vor-Qualifikation fest. Das Team um Dario Saric, ab der neuen Saison Teamkollege von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder beim NBA-Klub Sacramento Kings, setzte sich gegen Dänemark und Norwegen durch.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) tritt in der Gruppe E an, drei Teams kommen weiter. In der zweiten Gruppenphase geht es im Falle einer Qualifikation gegen drei Vertreter aus der Staffel F mit Lettland, Polen, Österreich und der Niederlande. Von November bis März 2027 wird die europäische Quali mit 32 Teams in sechs Länderspielfenstern ausgetragen. Zwölf WM-Tickets sind dabei zu vergeben.

Es gibt zunächst acht Vierergruppen, danach vier Sechsergruppen (3+3), je drei Teilnehmer kommen zur WM-Endrunde. Alle Ergebnisse aus der ersten Gruppenphase werden in die zweite mitgenommen, dann finden Hin- und Rückspiele gegen die aus der Parallelgruppe hinzugekommenen Mannschaften statt.

