DBB: Auftakt in die WM-Qualifikation in Ulm

Auf dem Weg zur Titelverteidigung bei der WM-Endrunde 2027 in Katar starten die deutschen Basketballer in Ulm in die Qualifikation.

Neben Israel muss die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Gruppe E noch gegen Zypern und Kroatien antreten. Drei Teams kommen weiter in die nächste Phase der Qualifikation. Insgesamt werden zwölf WM-Tickets an die 32 Mannschaften, die an der europäischen Quali teilnehmen, verteilt.