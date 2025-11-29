Rückkehrer Mumbrú: "Fühle mich wieder wie ein Coach"

SID 29.11.2025 • 06:21 Uhr Nach seinem Comeback an der Seitenlinie zeigt sich der genesene Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú gelöst.

Àlex Mumbrú musste schmunzeln. „Ich fühle mich wieder wie ein Coach“, sagte der Basketball-Bundestrainer, als er gefragt wurde, was ihm bei seiner Rückkehr an die Seitenlinie durch den Kopf gegangen sei: „Ich bin glücklich. Jeder weiß, dass es für mich nach der EM hart war. Aber jetzt fühle ich mich gut. Und ich bin froh, dass ich wieder beim Team bin.“

Beim 89:69 (50:31) des Welt-und Europameisters gegen Israel zum Auftakt der WM-Qualifikation hatte der Spanier erstmals nach seiner Bauchspeicheldrüsenentzündung wieder ein Spiel aktiv gecoacht. Wegen der Krankheit, mit der er sich im Spätsommer die gesamte Europameisterschaft herumgeplagt hatte, lag Mumbrú nach dem EM-Finale fünf Wochen im Krankenhaus und verlor 20 Kilo Körpergewicht.

Krämer über Mumbrù: „Müssen dem Coach mehr Respekt zollen“

Entsprechend beeindruckt zeigten sich seine Spieler von ihrem Trainer. „Wir müssen dem Coach mehr Respekt zollen. Wir sind unglaublich stolz auf ihn“, sagte Weltmeister David Krämer - und wandte sich direkt an Mumbrú: „Deutschland, das ganze Team und jeder sonst ist stolz auf dich, wie du gekämpft hast. Es ist ein größerer Sieg, dass du wieder an der Seitenlinie stehst.“