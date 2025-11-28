WM-Quali: Basketballer ohne Europameister nach Zypern

SID 28.11.2025 • 22:32 Uhr Die deutschen Basketballer müssen gegen Zypern auf drei Europameister verzichten. Nach dem Sieg gegen Israel reisen Oscar da Silva, Justus Hollatz und Isaac Bonga vorzeitig ab.

Die deutschen Basketballer werden nach ihrem Auftaktsieg in der WM-Qualifikation ohne Europameister zum zweiten Auftritt auf Zypern reisen.

Wie Bundestrainer Àlex Mumbrú am Freitagabend nach dem 89:69 (50:31)-Sieg gegen Israel in Neu-Ulm sagte, werden die EM-Helden Oscar da Silva, Justus Hollatz (beide Bayern München) und Isaac Bonga (Partizan Belgrad) aus Gründen der Belastungssteuerung die vorzeitige Heimreise antreten.

Das Trio ist bereits am Donnerstag wieder in der EuroLeague gefragt, wenn Belgrad und München direkt aufeinandertreffen.

Am Montag geht es zuvor im zweiten Spiel der Quali für die Weltmeisterschaft 2027 in Katar gegen Außenseiter Zypern.

Weltmeister Krämer beim Spiel in Zypern dabei

Weltmeister David Krämer, der mit Real Madrid ebenfalls am Donnerstag in der EuroLeague spielt, wird dagegen in Limassol dabei sein.

Da Silva glänzte gegen Israel mit 19 Punkten als bester deutscher Werfer, auch Bonga (sechs Punkte und zehn Rebounds) und Hollatz (sieben Punkte, sechs Assists) waren wichtig.