WM-Qualifikation: Mumbrú holt vier EM-Sieger und Legenden-Sohn ins Team

SID 17.11.2025 • 14:36 Uhr Isaac Bonga, Oscar da Silva, Justus Hollatz und Andreas Obst stehen im deutschen Aufgebot. Auch der Sohn einer EM-Legende ist dabei.

Bundestrainer Àlex Mumbrú kann zum Start in die Qualifikation für die Basketball-WM 2027 auf gleich vier Europameister setzen. Isaac Bonga (Partizan Belgrad), Oscar da Silva, Justus Hollatz und Andreas Obst (alle Bayern München) stehen im Aufgebot für die Spiele gegen Israel in Ulm (28. November) und auf Zypern (1. Dezember). Auch Weltmeister David Krämer (Real Madrid) ist dabei.

Die Nominierung war diesmal möglich, da es keine Terminkollision mit der EuroLeague gibt. Belgrad und München spielen am 25. November und 4. Dezember, dann sogar gegeneinander. Die NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder stehen wie üblich nicht zur Verfügung.

Vier Spieler könnten im ersten Länderspielfenster nach dem EM-Triumph ihr Debüt im A-Team geben: Norris Agbokoko (Alba Berlin), Mahir Agva (Yukatel Merkezefendi Belediyesi/Türkei), Till Pape (Skyliners Frankfurt) und Collin Welp (Syntainics MBC), Sohn des 2015 verstorbenen 1993er-Europameisters Christian Welp.

Das Aufgebot im Überblick: