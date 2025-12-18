Idee von Heim-WM reizt Schröder: "Wäre natürlich schon geil"

SID 18.12.2025 • 06:02 Uhr Zuletzt hatte Präsident Ingo Weiss von Überlegungen des Deutschen Basketball Bundes (DBB) zu einer Bewerbung berichtet.

Eine Weltmeisterschaft vor eigenem Publikum? Mit dieser Idee kann Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder sehr viel anfangen. "Das wäre natürlich schon geil", sagte der Basketballstar der Augsburger Allgemeinen zu möglichen Plänen. Zuletzt hatte Präsident Ingo Weiss von Überlegungen des Deutschen Basketball Bundes (DBB) berichtet, sich für das Jahr 2031 gemeinsam mit einem anderen Land wie beispielsweise Spanien für ein solches Turnier zu bewerben.

"Wir haben ja bei der Europameisterschaft 2022, die unter anderem in Berlin und Köln stattfand, leider 'nur' Bronze geholt. Das hat schon ein bisschen weh getan. Ein Jahr später wurde es dann bei der WM in Manila Gold", so Welt- und Europameister Schröder: "Von dem her wäre es sowohl für unsere Fans als auch das, was wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, schon eine sehr geile Sache, wenn wir vor heimischer Kulisse spielen dürften."