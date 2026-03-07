Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Basketball-WM
Basketball-WM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Basketball-WM>

DBB: Geiselsöder fehlt bei WM-Qualifikation

DBB: Geiselsöder fehlt bei WM-Qualifikation

Die 26-Jährige, die in der letzten WNBA-Saison für die Dallas Wings auflief, fällt verletzungsbedingt aus.
Geiselsöder fällt für WM-Qualifikation aus
Geiselsöder fällt für WM-Qualifikation aus
© IMAGO/SID/Mustafa Unal Uysal
SID
Die 26-Jährige, die in der letzten WNBA-Saison für die Dallas Wings auflief, fällt verletzungsbedingt aus.

Die deutschen Basketballerinnen müssen bei den anstehenden Qualifikationsspielen für die Heim-WM auf Luisa Geiselsöder verzichten. Die 26-Jährige, die in der letzten WNBA-Saison für die Dallas Wings auflief, fällt verletzungsbedingt aus. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) mit. Über die genaue Art der Verletzung und die Ausfallzeit ist bislang nichts bekannt.

Die DBB-Auswahl reist am Sonntag nach Lyon, wo sie das Turnier vor allem als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft nutzt. Für die WM, die vom 4. bis 13. September in Berlin stattfindet, sind die Deutschen als Gastgeber bereits qualifiziert.

In Frankreich trifft das Team auf Südkorea (11. März/17.00 Uhr), die Philippinen (12. März/17.00 Uhr), Gastgeber Frankreich (14. März/20.30 Uhr), Kolumbien (15. März/15.30 Uhr) und Nigeria (17. März/17.00 Uhr/ alle MagentaSport).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite